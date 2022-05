Laurito: lavori di messa in sicurezza per la strada Calatripeda

LAURITO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, punta all’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza di una strada comunale.

Strada Calatripeda a Laurito, il Comune programma interventi di messa in sicurezza

Nello specifico, l’Ente, intende utilizzare il contributo di € 84.168,33, ottenuto dal Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza della strada comunale Calatripeda.

La Legge n 34 del 2019, prevede l’assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, nel limite massimo di 168milioni di euro per l’anno 2022 e per il 2023, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il Comune, beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 maggio 2022.

Il commento

“Sono opere importanti per il territorio, i piccoli centri, spesso, soffrono di criticità legate alle strade comunali, alla viabilità e all’abbattimento di barriere architettoniche. Questi contributi, forniscono una risorsa per viaggiare nell’ottica della messa in sicurezza, garantendo maggiori servizi ai nostri cittadini”– così fanno sapere da palazzo di città.