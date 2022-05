L’Almanacco del 14 maggio 2022

Almanacco del 14 maggio 2022:

Santi del giorno: San Mattia (Apostolo), protettore di ingegneri e macellai.

San Cartaco di Lismore (Vescovo)

San Ponzio di Cimiez (Martire)

Etimologia: Mattia, variante di Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”.

Proverbio del giorno:

Signor di maggio dura poco.

Aforisma del giorno:

Perché in casa mia non ci sono appesi miei dipinti? E’ perché non posso permettermeli. (Pablo Picasso)

Accadde Oggi:

1947 – Inaugurato il primo teatro stabile italiano: Con lo slogan «Un Teatro d’’arte per tutti», un attore e un impresario teatrale, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l’idea di teatro come “servizio pubblico”, fortemente radicato sul territorio. Preziosa palestra per generazioni di attori, è ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo.

Sei nato oggi? I nati il 14 maggio sanno riconoscere molto velocemente sia le opportunità presenti sia quelle future. Estremamente moderni e all’avanguardia nella loro visione della vita, hanno un’idea anche di come sarà il mondo tra cento o duecento anni. E tuttavia vivono e lavorano decisamente nel presente; alcuni mostrano un plateale disinteresse nei confronti del passato e, più in generale, nei confronti della tradizione, vista più che latro come una raccolta di cattive abitudini: di conseguenza, ciascuno nel proprio settore, non esitano quasi mai a rompere con metodi tradizionali. Si fidano di più dei loro piani che di ciò che trovano scritto sui libri, a meno che, naturalmente, non siano stati loro stessi a scriverli.

Celebrità nate in questo giorno:

1944 – George Lucas: Regista tra i più amati dal pubblico, con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza.

1984 – Mark Zuckerberg: Da giovane studente a “re Mida” dei social network, è l’uomo che ha rivoluzionato, nel bene e nel male, le relazioni umane di oltre un miliardo di utenti.

1967 – Valeria Marini: Attrice, showgirl e stilista, è una protagonista delle cronache rosa italiane per i suoi rapporti con personaggi noti.

Scomparsi oggi

2015 – B.B. King: Nell’olimpo del rhythm and blues, che ha dominato la scena negli anni Cinquanta, c’è sicuramente Riley B. King, nato a Itta Bena, nel Mississippi e conosciuto con il nome d’arte di B.B. King.

1998 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori.