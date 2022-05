Un anziano di 78 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio dopo essere stato travolto dalla sua motozappa. L’incidente è avvenuto a Sassano.

Il pensionato agricoltore, per cause in corso di accertamento, è finito sotto il mezzo agricolo mentre stava lavorando in un terreno ubicato via Canneto.

Purtroppo a nulla sono valsi i soccorsi dei soccorritori del 118.