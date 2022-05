L’Almanacco del 13 maggio 2022

Almanacco del 13 maggio 2022:

Santi del giorno: Beata Vergine Maria di Fatima

San Pietro Nolasco (Religioso)

Santa Emma (Vergine e Martire)

Etimologia: Emma, nome che potrebbe derivare dall’antico tedesco Amme col significato di “gentile, fraterna, nutrice”, oppure potrebbe costituire insieme a Irma un diminutivo di nomi germanici come Ermenegilda, Ermelinda e Ermengarda. In questo caso sarebbe legato alla radice ermen con il significato di “universale”.

Proverbio del giorno:

Quando imbrocca d’aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno.

Aforisma del giorno:

L’artista è un uomo che non prostituirà mai la sua arte, eccetto che per denaro. (Henri Meyers)

Accadde Oggi:

1994 – Debutta nelle sale “Il corvo”: “Non può piovere per sempre”. Non è infrequente che un film venga identificato con una frase significativa pronunciata dal suo protagonista. Quella in questione è qualcosa di più ed è entrata insieme all’opera nel mito della storia del cinema, per il tragico destino dell’attore che la rese immortale.

Sei nato oggi? I nati il 13 maggio hanno spesso un notevole fascino, che esercitano sia nella loro ristretta cerchia sociale sia, più in generale, nella società. Essi raggiungono nella maniera più semplice e naturale quei riconoscimenti e quel successo che gli altri ottengono solo a prezzo di grandi fatiche, ma proprio questo attira su di loro aspri rimproveri: la gente, infatti, li accusa di essere superficiali e di andare in cerca di un successo effimero, privo di reale profondità. Spesso il giro di boa dei nati in questo giorno, è rappresentato da un evento traumatico, fisico, spirituale o emotivo, una sorta di crisi o di punto di rottura dopo il quale l’individuo sarà in grado di crescere e approfondire la propria visione della vita.

Celebrità nate in questo giorno:

1986 – Robert Pattinson: Attore della nuova generazione di Hollywood, è noto al grande pubblico per aver vestito i panni dell’affascinante vampiro Edward Cullen.

1924 – Giovanni Sartori: Politologo stimato in patria e all’estero, i suoi editoriali sul Corriere della Sera sono una lettura imperdibile per chi vuole approfondire i diversi aspetti della vita istituzionale italiana.

1950 – Stevie Wonder: Icona della black music, in oltre mezzo secolo di carriera ha regalato splendide sonorità dal soul al pop, passando per il reggae.