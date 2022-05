Cinema: ecco la programmazione nelle sale del Cilento e Diano nel weekend

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass.

Ecco la programmazione completa nelle sale del Cilento e Vallo di Diano

Cinema Adriano- Sala Consilina

Fino al 18 maggio: alle ore 18:30- 21:00

“Doctor Strange- Nel multiverso della follia” di Marvel Studios

A Katmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell’Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L’Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro.

Il dottor Stephen Strange è il miglior neurochirurgo del mondo. Viene tuttavia coinvolto in un incidente automobilistico che compromette le sue mani. La sua ex fidanzata e collega di lavoro Christine Palmer cerca di aiutarlo ad accettare la sua condizione, ma Strange l’allontana. Dopo mesi impiegati per trovare un modo per recuperare il pieno controllo delle mani, dilapidando il suo patrimonio, Strange viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico misteriosamente in grado di camminare. Pangborn invita Strange a raggiungere Kamar-Taj, dove incontra un altro discepolo dell’Antico, Karl Mordo. L’Antico introduce Strange al mondo della magia e delle dimensioni alternative e, nonostante l’iniziale diffidenza, acconsente a istruirlo.

Mercoledì 18 maggio, prezzo ridotto. Il venerdì proiezione in 3D

Cinema Bolivar- Marina di Camerota

Dal 13 al 18 maggio: unico spettacolo ore 19:00

Approfitta della formula Food e Film

pizza + bibita + cinema € 15,00

panino + bibita + cinema € 15,00

“Hopper e il Tempio Perduto”

Hopper e il tempio perduto, il film diretto da Ben Stassen e Benjamin Mousquet, vede come protagonista il giovane e coraggioso Hopper, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter.

Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”.

Hopper e il Tempio perduto racconta un viaggio ricco di emozioni e avventure, ma anche una storia di crescita e amicizia per tutta la famiglia.

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino

Fino al 16 maggio: ore 18:30- 21:00

“Doctor Strange- nel Multiverso della follia”

