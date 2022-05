Castellabate: la FIDAPA celebra la “Cerimonia delle Candele” 2022

CASTELLABATE. In occasione della Cerimonia delle Candele, la FIDAPA di Castellabate, giovedì 19 maggio 2022 alle ore 18.00 presso l’Hotel “L’Approdo” a San Marco di Castellabate, presenterà il libro di Gerardo Sacco e Francesco Kostner, “Come l’araba fenice”.

Gerardo Sacco non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista artistico, ricordiamo la lunga collaborazione del maestro orafo con il regista Franco Zeffirelli, i gioielli realizzati per le dive del cinema e dello spettacolo come Liz Taylor, Glenn Close e tanti altri. Il libro “Come l’araba fenice” scritto con il giornalista Francesco Kostner, nasce durante il ricovero dell’artista crotonese a causa del Coronavirus e racconta un Gerardo Sacco inedito. Il periodo di chiusura sarà produttivo per l’artista, che in aggiunta al libro, darà vita anche ad una nuova collezione di gioielli. Dunque questo è il messaggio che Sacco affida al testo “Come l’Araba fenice”: “I momenti difficili non devono scoraggiarci perché sono in grado, se ben interpretati, di offrire opportunità nuove di impegno culturale e passione civile.”

I diritti degli autori sono destinati da Gerardo Sacco alla Fondazione Italiana per la fibrosi cistica, mentre Francesco Kostner ha scelto la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

La Cerimonia delle Candele consente alle socie di unirsi idealmente a tutte le sorelle delle altre sezioni d’Italia e del mondo, impegnate come loro a promuovere principi di sorellanza, l’affermazione sociale della donna, nonché particolarmente attive nel sensibilizzare l’opinione pubblica alle problematiche legate alla discriminazione di genere.

“Accenderemo le candele come segno di vicinanza alle sorelle FIDAPA nel mondo ed inoltre durante la cerimonia presenteremo due nuove socie – dichiara Roberta Piccirillo, presidente FIDAPA sezione Castellabate – Dopo due anni di pandemia non ci aspettavamo anche la guerra, siamo vicine alle donne ucraine e a tutti coloro che stanno soffrendo. Quest’anno la cerimonia è particolarmente sentita, la luce delle candele sarà il nostro augurio di pace”.

Saranno presenti alla cerimonia la presidente distrettuale FIDAPA BPW Italy Pina Genua Ruggiero, la presidente Fidapa sezione Castellabate Roberta Piccirillo e il sindaco di Castellabate Marco Rizzo.