Play off di Eccellenza: l’Agropoli sfida il San Marzano

L’U.S.Agropoli è attesa da un match importantissimo. Sabato ad Angri sfiderà il San Marzano per accedere alla finalissima regionale dei play off per l’accesso alla Serie D. Una gara determinante per la formazione di patron Carmelo Infante che per questo ha chiamato a raccolta tutti i tifosi dei delfini.

La società ha garantito pullman e ticket d’ingresso al campo gratuiti. Un modo per favorire il più ampio afflusso all’importantissima gara.

Il San Marzano ha concluso secondo il campionato di Eccellenza girone C. L’Agropoli è arrivato terzo. Per questo i padroni di casa, oltre alla vittoria, potranno anche pareggiare al termine dei tempi supplementari per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione. I cilentani, invece, saranno costretti a vincere.

Il match si disputerà sabato 14 maggio alle ore 16:30.