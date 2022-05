Fondi PNRR per il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni

Un grande risultato per il territorio grazie all’impegno del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 6 maggio ha approvato e finanziato i progetti presentati dal Consorzio Sociale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Un grandissimo risultato – ha affermato il presidente del Consorzio, Vittorio Esposito – un risultato che sottolinea come l’intero Consiglio di Amministrazione lavora quotidianamente al fianco del Direttore Florio a cui vanno i nostri ringraziamento per l’importante risultato. Prosegue il nostro lavoro con l‘unico obiettivo che ci siamo prefissi sin dal primo giorno: non lasciare nessuno indietro” ha aggiunto il presidente Esposito.

Sono ben tre i progetti finanziati dai fondi PNRR ed altri tre progetti idonei in attesa di finanziamento. I tre progetti già finanziati porteranno a spendere complessivamente sul territorio oltre un milione centotrentamila euro (1.136.500,00).

Un risultato che colloca il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni tra gli enti maggiormente attivi nella progettazione e tra i più finanziati a livello nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’intero Cda del Consorzio che ha sottolineato come si stia puntando a catalizzare il massimo dei finanziamenti ricevibili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per migliorare ed ampliare la platea di servizi a sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; a migliorare i percorsi di autonomia per persone con disabilità, a sostenere le infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.