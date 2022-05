Cilento, tre giorni senz’acqua nei comuni Asis

Tre giorni di disagi per migliaia di famiglie residenti a Salerno e in diversi comuni della provincia, tra cui Agropoli, Capaccio Paestum e Serre. E’ prevista una sospensione idrica, dal 23 al 25 maggio, a causa di alcuni lavori che saranno effettuati dai tecnici dell’Asis nei pressi del Tenza a Campagna.Coinvolti anche i comuni di Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano.

Cilento, tre giorni senz’acqua: la mappa dei disagi

Il gestore del Servizio Idrico Integrato, Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A., ha messo a punto un piano di emergenza che prevede il ricorso, nelle tre giornate, a turnazioni nelle forniture idriche e all’utilizzo coordinato di pozzi ed autobotti.

Diramati appositi avvisi della Protezione Civile ad esempio a Battipaglia dove, in particolare per la zona del centro cittadino ed i quartieri Stella e Sant’Anna, l’acqua sarà erogata solo dalle 6 alle 8 e dalle 19 alle 21 dei tre giorni indicati. Ad Eboli, invece, nella zone alte come Epitaffio Alto, Sant’Andrea e San Cataldo, vi saranno delle autobotti, mentre nelle zone centrali l’erogazione idrica sarà limitata a alle prime ore del mattino e a quelle serali.

Nel caso di Capaccio Paestum i problemi non riguarderanno le aree servite dal Consorzio Sinistra Sele.