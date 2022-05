Alla Reggia di Portici, la presentazione del libro della cilentana Piera Ruocco

Il giorno 13 maggio 2022, alle ore 16,30 presso la Reggia di Portici si terrà la presentazione del romanzo “A Salerno i fatti subiscono…” di Piera Ruocco edito dalla Casa Editrice “Palladio” di Salerno, cui è stato fatto l’invito di “presentare uno o più autori insieme, considerati rappresentativi di un dato genere letterario”, da parte dell’Istituto d’Istruzione Liceale Superiore “Quinto Orazio Flacco” di Portici.

L’invito, indirizzato altresì a tutte le case editrici napoletane e campane, ha come finalità collocare la città di Portici al centro di un movimento culturale di rilevante significato, in grado di promuovere il dialogo e il confronto tra “coloro che operano negli ambiti della produzione, della conoscenza e diffusione del libro, nonché di dare risalto alle case editrici che si contraddistinguono per l’originalità delle loro proposte editoriali e per la versatilità delle loro attività”.

Il romanzo di Piera Ruocco, ambientato a Salerno nel periodo storico del Sessantotto, analizza il grande processo di trasformazione politica e sociale che parte dagli Stati Uniti e, attraverso il maggio francese e le contestazioni in Europa, coinvolge, al soffio “del vento della democrazia”, l’Italia intera. “E’ sorprendente”, scrive l’autrice, “vedere come una città sonnacchiosa e di provincia, Salerno, ebbe in questo particolare periodo storico il suo risveglio e trovò dentro di sé il modo di attivare in un periodo breve le energie migliori, quelle che gli anni successivi videro disperdersi o tramutarsi in altro, perdendo la loro fisionomia originaria e lasciando che la città si richiudesse nel suo consueto perimetro di provincia, dove tutto avviene secondo stereotipi collaudati, limite per una sua possibile crescita nel confronto e nella solidarietà“.

Piera Ruocco è nata a Vallo della Lucania. Laureata in Lettere Classiche, in Filosofia e in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, già Docente di Italiano e Latino al Liceo Classico De Sanctis di Salerno, è Avvocato. E’ autrice di numerosi romanzi e saggi.