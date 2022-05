Agropoli: il 26 maggio confronto tra candidati sindaco

AGROPOLI. Si svolgerà giovedì 26 maggio alle ore 20, presso l’oratorio San Giovanni Paolo II, l’attesissimo faccia a faccia tra i candidati alla carica di Sindaco della città di Agropoli. Per Massimo La Porta, Roberto Mutalipassi, Raffaele Pesce ed Elvira Serra si è predisposto un confronto “all’americana”, con domande e tempi stabiliti per ciascun candidato.

Una iniziativa che nasce dalla sinergia tra le due realtà maggiormente rappresentative a livello locale: Cilento Channel e Infocilento. L’evento andrà in diretta web sui due portali informativi, su Facebook e sul canale 636 del digitale terrestre.

A “sfidare” i quattro candidati sulle questioni più scottanti per la città quattro giornalisti delle due testate: Raffaella Giaccio e Vito Rizzo per Cilento Channel e Sergio Pinto ed Ernesto Rocco per Infocilento.

Il Confronto si preannuncia come il momento clou di questa campagna elettorale che esalta anche il ruolo dell’informazione indipendente come servizio pubblico per aiutare i cittadini a una scelta sempre più libera e consapevole.