Agropoli, ancora furti in località Fuonti

AGROPOLI. Furti in località Fuonti. I malviventi sono entrati in azione questa notte, tre le ore 3:00 e le 4:00. Due gli episodi segnalati dai residenti. Nel primo caso i ladri hanno tentato di rubare una Citroen C3 e un motocoltivatore. I rumori, però, hanno svegliato il proprietario che ha messo in fuga i banditi. Questi ultimi, per evitare di essere sorpresi, avrebbero lanciato anche delle pietre contro l’uomo.

Raid in località Fuonti: ancora furti ad Agropoli

Un secondo colpo è stato segnalato a pochi metri di distanza. In questo caso i ladri sono riusciti a rubare una Peugeot e a caricare all’interno un motocoltivatore, un decespugliatore e una motosega dopo essere riusciti ad accedere ad un locale adibito a deposito.

Anche in questo caso i rumori hanno messo in allarme il proprietario; i malviventi, quando hanno visto le luci dell’abitazione accendersi, si sono dati alla fuga a bordo della vettura.

Probabile che la banda abbia tentato anche altri colpi o quantomeno abbia passato al setaccio anche altre proprietà nella zona. Nelle campagne circostanti, infatti, sono stati trovati alcuni attrezzi abbandonati.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello. A quanto pare i banditi viaggiavano a bordo di un’auto rubata sempre in zona nel corso di un altro raid avvenuto a fine marzo.

Rabbia tra i residenti che da tempo invocano una maggiore attenzione alla località Fuonti e soprattutto l’installazione di un impianto di sorveglianza per garantire più sicurezza.