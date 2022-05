Vandali a Castellabate, parcometri danneggiati con l’acido

CASTELLABATE. Vandali in azione ad Ogliastro Marina, nel Comune di Castellabate. Ignoti hanno danneggiato i parcometri presenti in zona con l’utilizzo di acido. Da comprendere le ragioni del gesto che per modalità ha indignato la comunità locale.

Il danno ammonterebbe a circa 6.000,00 euro. «Sei mila euro che il Comune sarà costretto a pagare a causa di azioni figlie dell’inciviltà e del poco rispetto», dicono da palazzo di città.

«Pertanto condanniamo fermamente queste azioni, molte volte frutto di inutili critiche strumentali.

Forse dovremmo un po’ tutti imparare a praticare la civiltà e il rispetto prima di pretenderlo dagli altri», concludono.