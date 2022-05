Sapri: dibattito pubblico sull’Alta Velocità, parla il segretario Emanuele Vita | Audio

SAPRI. Lunedì 7 maggio si è tenuto un incontro tra il Comitato Alta Velocità e il Comitato per la difesa dell’Ospedale.

Da questo dibattito, è emerso il rischio, concreto, di perdere due pilastri della città, l’ospedale e l’Alta velocità che è stata negata al basso Cilento e al Golfo di Policastro.

C’è preoccupazione e tensione, il Comitato spera che al più presto sia risolta questa assurda situazione e che vengano garantiti tutti i diritti ai cittadini.

In questo momento, non viene rispettato il diritto alla salute e alla mobilità sostenibile, il Comitato è pronto a scendere in piazza sempre e comunque. Confidiamo nelle imminenti elezioni e nei prossimi dibattiti pubblici.

Ascolta il podcast del Segretario del Comitato per l’Alta Velocità, Emanuele Vita.