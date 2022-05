Sanza, completata la ristrutturazione dell’impianto di via San Vito

A Sanza terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto sportivo in Via San Vito, il campetto polifunzionale.

Lavori che hanno reso il complesso sportivo, riqualificato ed in sicurezza. Realizzato un nuovo manto in erba sintetica e risistemati gli spalti per il pubblico.

Viene restituita ai giovani soprattutto la struttura

che consente ora lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e agonistiche. Grande soddisfazione del sindaco Vittorio Esposito.

“Riportiamo in questo modo i giovani in Via San Vito con la speranza che associazioni e squadre sportive locali possano utilizzare al meglio la struttura finalizzata al mondo dello sport ma anche e soprattutto favorendo una migliore aggregazione sociale”. Così il primo cittadino.