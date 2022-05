San Mauro esclusa da Bandiere Blu: Comune potrebbe non ricandidarsi

SAN MAURO CILENTO. «L’esclusione di San Mauro Cilento è avvenuta per motivi puramente formali. Questo è l’unico comune della costa che non ha nessun tratto chiuso alla balneazione. È comune Riciclone, ha pannelli solari sul municipio, abbiamo rinnovato anche le fognature».

San Mauro esclusa da Bandiere Blu. Il caso

Queste le parole di Giuseppe Cilento, sindaco di San Mauro Cilento. L’esclusione del centro cilentano dall’elenco delle località premiate con la Bandiera Blu sta determinando non poche polemiche in paese.

Eppure tutto è avvenuto per una mera questione burocratica e legate alla cronica carenza di personale nei piccoli centri. San Mauro Cilento non ha inviato in tempo utile la candidatura alla Fee per l’assenza di personale dell’ufficio tecnico. Eppure il centro cilentano ha tutti i requisiti per veder sventolare il vessillo sulle sue coste: qualità del mare certificata dall’Arpac, servizi sul litorale e politiche ambientali adottate dall’amministrazione in questi anni.

«Ormai – ha detto Cilento – il culto della forma prevale sui contenuti e io sono abituato a ragionare per risultati. Siamo l’unico Comune in Campania con balneazione eccellente e senza un centimetro di litorale non balneabile e questo è quello che conta!». Il sindaco non sembra intenzionato a ricandidare San Mauro l’anno venturo.