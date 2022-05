Capaccio Paestum: 12 milioni per un nuovo palazzetto dello sport

CAPACCIO PAESTUM. Un palazzetto dello sport per la città di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, ha scelto di rispondere all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta ai Comuni per la selezione di proposte d’intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive.

I progetti verranno finanziati nell’ambito del Pnrr per il settore Sport e inclusione sociale. L’importo totale per il progetto è di 12 milioni di euro e i contributi pubblici previsti sono per un massimo di 4 milioni. Per la restante parte, il Comune ha optato per la contrazione di un Mutuo con l’Istituto di credito sportivo per 4 milioni e per ulteriori 4 milioni di fondi dell’avanzo vincolato.

L’opera dovrebbe sorgere nell’area sud di Capaccio Paestum, al confine con Agropoli.