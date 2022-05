Ogliastro, nato il primo bimbo ucraino da mamma fuggita dalla guerra

E’ con immenso piacere che, questa mattina, il sindaco di Ogliastro Cilento, Paolo Astone, insieme a tutta l’amministrazione comunale e al Parroco Don Damiano, ha annunciato la nascita del primo bambino ucraino in Cilento.

Il primo bambino ucraino nato in Cilento presso l’ex Clinica Malzoni

Il piccolo Danyiil, questo il nome scelto dalla sua mamma Yulia, è nato alle 7:15 presso l’Istituto Clinico Mediterraneo (ex Clinica Malzoni). La giovane donna ucraina, era arrivata nel Cilento, il 19 marzo, da sola, senza il marito che purtroppo è rimasto in Ucraina. La donna ha scelto di scappare dall’orrore della guerra che ormai da mesi sta seminando solo tanto dolore e distruzione.

Yulia, accolta presso la Fondazione Matteo e Claudina De Stefano, ha ricevuto tutto il necessario per sentirsi “a casa”, dai beni di prima necessità, all’amore e l’accoglienza che è la cura migliore.

Il commento

“La mamma e il bambino stanno bene e sono affidati alle cure dei sanitari, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per l’assistenza e la disponibilità dimostrata”– queste le prime parole del sindaco.

La nascita di un bambino è sempre motivo di gioia ma in questo caso è un faro di speranza, è l’amore che vince su tutto; anche durante le tempeste più brutte, c’è uno spiraglio di luce che si intravede e che non dobbiamo mai perdere di vista per sognare un futuro migliore e per garantire a questi piccoli neonati, un modo a colori, senza più le brutture della guerra.

Al nascituro, alla mamma Yulia e al papà, tantissimi auguri di buona vita, per un domani di Pace e serenità.