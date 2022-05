Finisce un fidanzamento scoppia rissa tra famiglie. Grave 35enne

EBOLI. E’ di un ferito grave, un 35enne pugnalato al torace e di altri tre feriti, il bilancio della violenta rissa scoppiata ieri pomeriggio al rione Pescara di Eboli. Nella contesa sono spuntati anche bastoni e mazze da baseball. Cinque i denunciati per lesioni e concorso in rissa aggravata, per un episodio sul quale stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia.

Rissa tra famiglie, le cause

A provocare la rissa sarebbero motivi legati alla rottura di un fidanzamento: a sfidarsi familiari dei due giovani interessati. Dai momenti di tensione che sembrano durassero da giorni si è passati, nel pomeriggio di ieri, allo scontro e alla rissa, che ha provocato quattro feriti.

Tre sono stati medicati all’ospedale Maria Santissima Addolorata per contusioni a testa, mano e gambe, e dimessi, con prognosi dai sette ai trenta giorni, mentre per il 35enne è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Monaldi di Napoli.