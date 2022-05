Castellabate: il Campo Carrano in concessione a privati

Con deliberazione di Giunta n. 82/2022 si è approvato lo schema di convenzione per la gestione in concessione pluriennale a titolo oneroso della struttura sportiva comunale “Centro Sportivo A.Carrano” prorogabile a venti anni.

Pertanto, si darà subito avvio ad una procedura di evidenza pubblica per affidare a terzi la gestione in concessione per sei anni (rinnovabile) di tale struttura sportiva, fiore all’occhiello del nostro intero territorio.

“La procedura di evidenza pubblica garantirà trasparenza nell’affidamento della concessione del Campo comunale. La scelta di una concessione pluriennale a sei anni rinnovabile è dettata dalla ferma volontà di questa amministrazione di non privare l’intero territorio di una struttura sportiva di siffatto livello. Da subito è stata nostra intenzione continuare con la gestione in concessione del Campo comunale. Non si è mai messo in discussione ciò, proprio alla luce dei grandi risultati che la Polisportiva Santa Maria ha ottenuto in questi anni, dichiara il sindaco Marco Rizzo.