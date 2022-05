Scoperta discarica abusiva sulle sponde del fiume Sele

SERRE. Le Guardie Venatorie/Zoofile- Associazione Libera Caccia, Domenico Della Corte e Raffaele Bonacci, nella giornata di ieri, durante un servizio di vigilanza antibracconaggio nella zona tra Campagna e Persano, adiacente alla SS 19 delle Calabrie, hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti a meno di 50 m dalle sponde del fiume Sele.

Discarica sulle sponde del Sele: la segnalazione

Identificati rifiuti urbani, urbani speciali, pericolosi e non, batterie, elettrodomestici, rifiuti organici, indumenti usati, materiale edilizio, vetro, diversi sacchi contenenti teli per coperture serre in polipropilene non biodegradabile, pneumatici, bottiglie plastica e PVC, pannolini, lattine alluminio.

Il caso è stato segnalato alle autorità competenti per le indagini di rito.