Paestum: week end di cultura con grandi giornalisti, influencer e fotografi italiani

Paestum apre le porte al mondo e ci ha regalato due momenti di forte emozione con la presentazione di due capolavori realizzati da due grandi professionisti italiani: Ilaria Grillini e Gaetano Mansi.

La Grillini, giornalista Mediaset e successivamente Rai, ha presentato il suo libro Elisabetta La regina “italiana”. A moderare l’evento è stata la giornalista Anna Maria Greco che, in linea con la grande intesa con l’autrice, è riuscita a catturare l’attenzione e l’interesse delle 50 e più persone presenti in sala.

Una lunga storia d’amore che lega i Windsor al nostro Bel Paese. Diversi esponenti della famiglia reale inglese – fra cui la regina Elisabetta, il principe Filippo e tanti altri – hanno fatto visita in Italia più volte e questo libro racconta, appunto, oltre una bellissima e appassionante storia “di legami”, diversi aneddoti che riguardano i Reali inglesi. Un testo accattivante che parla di una delle famiglie che hanno fatto più discutere e appassionare tutto il mondo.

Gaetano Mansi è uno dei fotografi di moda più bravi che l’Italia può vantare. Un professionista – serio nel lavoro e divertente nel privato – che ha regalato grandi sogni alle persone presenti alla presentazione del suo libro “Faces and Souls”. Tantissimi aneddoti e racconti interessanti che ci hanno letteralmente catapultato nelle sue mille avventure in giro per il mondo, dove ha immortalato numerosi momenti significativi del suo lavoro e che sono racchiusi tutti in questo inedito ultimo libro fotografico. I testi – da corredo alle immagini – sono stati scritti da Angelo Trimarco e Luca Lioniello.

Un “libro racconto illustrato” delle sue campagne pubblicitarie e set di moda, diviso in scatti mozzafiato. Ogni foto ha un’anima e ogni pagina una storia. Un momento di grande crescita personale in una presentazione davvero suggestiva.

L’organizzazione è stata curata da Titti Pedone, nota PR romana, e fra i vari ospiti della kermesse troviamo la giornalista del “The International Post” Giacomina Valenti e l’amatissimo influencer Frank Prisinzano.