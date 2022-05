San Luca-Polisportiva Santa Maria: rinviata la sfida in terra calabrese

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per la giornata numero 36 del gruppo I di Serie D, la diciassettesima del girone di ritorno. La Polisportiva Santa Maria, dopo il passo falso contro il Troina, era di scena in casa al “Corrado Alvaro” contro i calabresi del San Luca. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Luca Selvatici di Rovigo, non si è però giocata causa maltempo, con i giallorossi di Angelo Nicoletti rimasti a quota 44 punti.

San Luca-Polisportiva Santa Maria: rinviata la gara del “Corrado Alvaro”

La gara, in programma alale ore 16:00, non è cominciata a causa della forte pioggia che da questa mattina sta cadendo copiosa su San Luca e zone limitrofe. La terna arbitrale ha effettuato i sopralluoghi di rito sul rettangolo di gara con i capitani delle due squadre prima di decidere per il rinvio del match, che con tutta probabilità potrebbe essere recuperato mercoledi 18 maggio. La Polisportiva Santa Maria ora affronterà domenica prossima in casa il Portici mentre il San Luca, fermo a 40 punti, sarà opposto in trasferta al Giarre.