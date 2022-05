L’Almanacco dell’8 maggio 2022

Almanacco 8 maggio 2022:

Santi del giorno: San Vittore il Moro (Martire)

Sant’Agazio (Acacio, Soldato e Martire)

San Desiderato di Bourges (Vescovo)

Etimologia: Vittore, deriva dal latino Victor e significa ‘vincitore’. L’onomastico viene festeggiato l’8 maggio in memoria di San Vittore detto ‘il Moro’ morto nel 304. E’ patrono di Arsago, di Arcisate, di Canale e di Varese.

Proverbio del giorno:

Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda.

Aforisma del giorno:

Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti. (Ecclesiaste)

Accadde Oggi:

1886 – Pemberton brevetta la Coca-Cola: Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile, che in meno di dieci anni conquistò tutta l’America.

Sei nato oggi? I nati l’8 maggio non hanno mai paura di esprimere le loro idee e preoccupazioni: sono forti, decisi e diretti, abili nell’espressione verbale e spesso anche in quella scritta. La loro azione mira quasi sempre a preservare valori consolidati, talvolta addirittura a far rivivere valori antichi, e per far questo essi non esitano a utilizzare anche i più moderni ritrovati della tecnologia, sempre, però, con u occhio alla tradizione. Quando combattono, non sanno cos’è la paura. Non cederanno alle minacce, ma troveranno sempre un modo per restituirle al mittente, anche quando sembrano in condizioni di inferiorità.

Celebrità nate in questo giorno:

1906 – Roberto Rossellini: Regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, con De Sica e Visconti completa la triade dei maestri del neorealismo cinematografico.

1975 – Enrique Iglesias: Star del pop latino, noto anche come attore, in vent’anni di carriera vanta già 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

1952 – Vittorio Sgarbi: Apprezzato come storico dell’arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe, che gli sono costati un bel po’ di soldi per le tante querele.

Scomparsi oggi:

1903 – Paul Gauguin: Esponente di rilievo della pittura impressionista, fu un maestro del colore attraverso cui espresse la profonda inquietudine interiore.

1977 – Antonio Voja: Nato a Pola (in Croazia) e morto a Varese l’8 maggio 1977. È stato un calciatore, negli anni Venti e Trenta, e allenatore di calcio italiano.