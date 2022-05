Agropoli: mensa gratuita per gli alunni ucraini

AGROPOLI. Accesso gratuito al servizio mensa scolastica per gli alunni ucraini accolti nelle scuole del territorio cittadino, è quanto disposto dal Commissario Prefettizio Dott.ssa Silvana D’Agostino.

Cittadini ucraini giunti nel Cilento: servizio mensa scolastica gratis

Sono sempre di più, i cittadini ucraini, che stanno giungendo nei centri cilentani, in cerca di tranquillità e soprattutto di accoglienza. Tante le iniziative messe in campo per sostenere la popolazione dell’Ucraina, che sta vivendo l’orrore della guerra.

Il Comune di Agropoli, per questo motivo, ha deciso di azzerare il costo dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica, a favore dei minori in età scolare, certi che questo piccolo, ma grande gesto, possa far sentire “a casa”, quanti si trovano in situazioni di difficoltà, sentendosi sradicati dalle proprie terre.

Il commento

“L’impellenza e la necessità di fornire assistenza alla popolazione ucraina, attraverso la forma dell’accoglienza e l’inclusione presso le scuole e gli asili, fa si che si possa viaggiare nell’ottica di una quotidiana normalità”- così fanno sapere dal Comune.