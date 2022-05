A Caggiano, un riconoscimento per chi ha dato lustro al territorio

CAGGIANO. “Caggiano nel Cuore”. E’ questo il riconoscimento che, il Centro Sociale Anziani, nella persona del presidente Angelo Morrone, ha deciso di istituire. Riconoscimento diretto a coloro, residenti e non, che attraverso la loro opera nel campo del lavoro, della cultura, dello spettacolo, delle arti, hanno dato lustro al territorio.

Ecco come nasce il riconoscimento “Caggiano nel Cuore” e come manifestare il proprio interesse

L’Ente, retto dal sindaco Modesto Lamattina, ha deciso di indire un bando, al fine di poter attuare questo riconoscimento. Le manifestazioni di interesse, potranno essere avanzate da Enti, Associazioni o singoli cittadini, in forma scritta, non anonima, con allegato il curriculum vitae del candidato proposto e i relativi recapiti per contattarlo, entro e non oltre, il 30 maggio 2022.

Le candidature, dovranno pervenire presso l‘Ufficio Protocollo del Comune di Caggiano, ovvero presso la sede del Centro Sociale Anziani.

Successivamente, una Commissione, individuerà, sulla base delle segnalazioni pervenute, il beneficiario o i beneficiari del riconoscimento. Di tale riconoscimento, poi, verranno insigniti, negli anni successivi, anche i cittadini residenti che compiranno i 100 anni di età, oppure ospiti illustri in occasione di cerimonie, manifestazioni o ricorrenze ufficiali.

Nelle prossime settimane, con apposita comunicazione, si fornirà il nome del prescelto, luogo e data della consegna del riconoscimento.