Torna nelle piazze l’Azalea dell’Airc, ecco dove trovarle in Cilento e Diano

L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze, fisiche e virtuali, in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.

Sarà possibile contribuire alla ricerca, acquistando un’azalea a partire da € 15

Ecco in quali piazze sarà possibile acquistare l’azalea nel Cilento e Vallo di Diano l’8 maggio

Agropoli : Piazza Vittorio Veneto

: Piazza Vittorio Veneto Auletta : Strada Nazionale

: Strada Nazionale Casalbuono : Piazza Carlo Pisacane

: Piazza Carlo Pisacane Casal Velino – Bivio Acquavella

– Bivio Acquavella Castelcivita : Piazza del Comune

: Piazza del Comune Castel San Lorenzo : Via Roma, 15

: Via Roma, 15 Ogliastro Cilento : Piazza Europa

: Piazza Europa Omignano : Piazza S. Antonio

: Piazza S. Antonio Ottati : Piazza Municipio

: Piazza Municipio Laurino : Piazza A. Magliani

: Piazza A. Magliani Paestum : Piazza Santini

: Piazza Santini Padula : Piazza Chiesa Sant’Alfonso

: Piazza Chiesa Sant’Alfonso Padula : Largo dei Trecento SS. Annunziata

: Largo dei Trecento SS. Annunziata Padula : Piazza Umberto I

: Piazza Umberto I Polla : Biblioteca Comunale Via XX Settembre

: Biblioteca Comunale Via XX Settembre Sala Consilina : Piazza Umberto I

: Piazza Umberto I Salento : Piazza Municipio

: Piazza Municipio Santa Marco di Castellabate : Piazza Comunale

: Piazza Comunale Santa Maria di Castellabate : Piazza Lucia

: Piazza Lucia Sant’Arsenio : Piazza Europa

: Piazza Europa San Pietro al Tanagro : Piazza E. Quaranta

: Piazza E. Quaranta Sapri: Via Lungomare

Un fiore speciale che in 38 anni di vita è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile. L’Azalea della Ricerca ha infatti permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.