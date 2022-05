Nuovo parcheggio a Salento: sosta consentita solo a veicoli assicurati

SALENTO. Inaugurato il parcheggio in via Vignali, a Salento. Oggi l’apertura. Una buona notizia per la comunità. Il parcheggio, infatti, rappresenta un servizio in più lungo una importante arteria che collega il Comune di Salento con i centri limitrofi e in particolare con Vallo Scalo e la stazione ferroviaria. Spesso le auto parcheggiavano lungo la strada provocando una riduzione della carreggiata ed un pericolo per la circolazione.

Così lo scorso anno l’amministrazione De Marco programmò le opere che nei giorni scorsi sono state concluse.

Il parcheggio di via Vignali ha una particolarità: «con mia ordinanza è riservato solo alle autovetture che stanno in regola con tasse e assicurazione; né deve diventare un ricovero per auto dismesse! Pena salatissime multe», spiega il sindaco Gabriele De Marco.