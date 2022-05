Incidente ad Agropoli, auto finisce fuori strada e si ribalta

Attimi di paura questo pomeriggio in località Madonna del Carmine di Agropoli. Una donna di 60 anni che viaggiava a bordo di un’utilitaria, ha improvvisate perso il controllo dell’auto. La vettura è finita fuori strada tra la vegetazione ribaltandosi.

Incidente ad Agropoli: i soccorso

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli.

Una volta soccorsa la donna è stata trasportata presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Sulla dinamica del sinistro indagano gli uomini della polizia municipale di Agropoli.