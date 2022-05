Il trentinarese Antonio Marino è tra i protagonisti di “Artefici del nostro tempo” a Venezia

Antonio Marino (classe 1993) è uno dei protagonisti del concorso internazionale “Artefici del nostro tempo – Creators of our time”, voluto dal sindaco Luigi Brugnaro e giunto alla sua terza edizione, promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Fondazione Forte Marghera, Venis Spa e Vela Spa.

Antonio si è classificato quarto ex-aequo per la sezione videoarte, realizzando un video con la tecnica dello stop motion, ben distante dai suoi lavori precedenti sia per la tecnica utilizzata sia per il tipo di rappresentazione.

Il video sarà esposto presso il Padiglione 29 di Forte Marghera a Mestre, insieme alle altre opere selezionate degli artisti partecipanti, con inaugurazione che si terrà il 24 giugno prossimo e resterà in mostra sino al 31 dicembre.