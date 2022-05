L’Associazione Fioravante Polito, ora Fondazione, è nata nel 2006 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non agonistico. Lunedi la stessa Fondazione ricorda con affetto lo stesso Fioravante per il 50° anniversario dalla sua scomparsa-

Fioravante Polito, il ricordo nel 50° anniversario della sua scomparsa

Una Messa in ricordo di Fioravante Polito. Nella giornata di lunedì 9 maggio, alle ore 18:30, nel Santuario Diocesano di S. Maria a Mare, sarà celebrata una Messa commemorativa per ricordare Fiore, padre di Davide Polito, Presidente della Fondazione.

«Marito e padre esemplare, vittima di un incidente sul lavoro che ne stroncò la vitalità e lo sottrasse all’affetto dei suoi cari». Sono trascorsi 50 anni dalla sua tragica scomparsa ma il ricordo di Fioravante resta e resterà sempre vivo nella gente che lo ha amato.