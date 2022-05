Coordinamento Mare Libero una lettera aperta agli aspiranti sindaci dei comuni del Cilento costiero

Una lettera aperta da parte di Lia Amato, rappresentante per il Cilento del Coordinamento Nazionale Mare Libero APS per la difesa degli interessi diffusi e collettivi dei fruitori di spiagge libere. La missiva è rivolta ai candidati a sindaco delle località costiere del Cilento e arriva dopo aver «chiesto inutilmente un accreditamento presso i sindaci dei comuni costieri del Cilento e constatato che i sindaci sono soliti confrontarsi esclusivamente con i balneari e non anche con chi rappresenta i molto più numerosi fruitori delle spiagge libere».

Nel documento si chiede che gli aspiranti amministratori prendano degli impegni con l’associazione. Nello specifico:

-di assumere pubblicamente l’impegno di inserire nel programma elettorale in corso l’argomento del demanio marittimo, con la proposta del piano spiaggia da discutere, prima dell’approvazione, con le associazioni ambientaliste, quelle dei balneari e dei consumatori attive sul territorio

-di prevedere, nel piano spiaggia, ampie fasce di spiaggia libera per utenti e famiglie che non hanno la possibilità di sostenere il costo di uso praticato negli stabilimenti autorizzati, impegnandosi a curarne il mantenimento, con apposite regole di uso.