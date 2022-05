Ceraso: Comune pronto a diventare un albergo

CERASO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aniello Crocamo, intende prendere parte al progetto “In Paese- Albergo Diffuso- ospitalità diffusa Ceraso”; un nuovo modo, altresì, di concepire il turismo, una vera e propria Rete, una proposta, cioè, che offre dei servizi oltre l’alloggio.

Ospitalità diffusa a Ceraso: il progetto

Il progetto, si propone di creare un albergo diffuso; attraverso la promozione di azioni di recupero di alcuni immobili vicini tra loro; per la loro trasformazione in strutture ospitali e la gestione unitaria di tipo alberghiera; realizzando un modello di gestione territoriale; dove al turista viene offerta l’opportunità di vivere un’esperienza unica, all’interno del borgo antico, colmo di storia e cultura; il tutto incorniciato da scenari di natura incontaminata.

L’albergo diffuso, offrirà itinerari culturali per comprendere la storia di Ceraso; visite guidate con percorsi naturalistici per conoscere ed apprezzare il territorio, per scoprire le tipiche attività artigianali, partecipare ai riti della comunità, condividerne così usi e costumi e le tipicità gastronomiche.

Chiunque fosse interessato a manifestare il proprio interesse, dovrà far pervenire la domanda di adesione entro il 15 giugno, tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo a mezzo Pec all’indirizzo: segreteria.ceraso@asmpec.it; indicando le unità immobiliari messe a disposizione, identificate dai dati catastali, dalla ubicazione, da fotografie; da una esposizione sommaria dei vari elementi descrittivi come superficie, numero dei piani.

Il commento

“L’Intento è quello di incrementare la capacità ricettiva in termini numerici di posti letto, contribuire a rivitalizzare il centro storico e salvaguardare, ristrutturare il patrimonio edilizio esistente e, in particolar modo, tutte quelle abitazioni che possono rappresentare “lo spirito del luogo”, il genius loci e, più in generale, l’elemento identitario del nostro territorio- così fa sapere il Vice sindaco, Antonio Cerullo.

Si invitano, pertanto, i proprietari di immobili del Centro Storico del Comune di Ceraso il proprio interesse a partecipare ad iniziative destinate alla realizzazione di attività ricettiva di tipo “Albergo Diffuso” compilando il modulo in allegato Una bellissima iniziativa alla quale abbiamo lavorato tanto: ospitalità diffusa.