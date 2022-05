Castel San Lorenzo: Comune programma interventi in Via Roma

CASTEL SAN LORENZO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, ha approvato lo studio di fattibilità per un intervento di riqualificazione e valorizzazione di un’area verde in Via Roma.

Riqualificazione di un’area verde in Via Roma: il progetto

L’importo dei lavori, ammonta a € 999.972,24; di cui € 666.874,25 per lavori e € 333.097,99 di somme messe a disposizione. Nello specifico, l’amministrazione, ha necessità di effettuare un intervento di riqualificazione di un’area verde ubicata a monte dell’Istituto comprensivo di Castel San Lorenzo.

Gli interventi in programma, rientrano nella Legge del 2019; quest’ultima prevede un contributo agli Enti locali per la progettazione definitiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico e messa in sicurezza delle strade. Ciascun Ente locale, può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità.

Il commento

“E’ fondamentale, viaggiare nell’ottica della valorizzazione del territori; intervenendo nei punti strategici, riqualificando zone in cui insistono delle criticità”– così fanno sapere da palazzo di città.