Bcc Aquara, concovata l’assemblea dei soci

AQUARA. L’Assemblea ordinaria dei Soci della BCC di Aquara si terrà Domenica 15 Maggio 2022 in seconda convocazione. Purtroppo l’attuale situazione vede ancora molto forte la necessità di mantenere l’impegno verso azioni di contenimento a presidio dell’emergenza sanitaria, come in tutte le BCC.

L’assemblea si svolgerà pertanto anche quest’anno tramite il Rappresentante Designato (notaio Luigia La Greca): i soci non potranno essere fisicamente presenti, ma hanno potuto comunque votare gli argomenti all’ordine del giorno tramite conferimento al Rappresentante Designato della loro delega e delle loro istruzioni di voto, dopo aver consultato tutta la documentazione a corredo ricevuta via mail e caricata nell’apposita sezione sul sito www.bccaquartit o richiesta in filiale.

I numeri anche quest’anno mostrano una Banca ben radicata: la fiducia traspare più che mai sul bilancio 2021 ed ottimi sono i risultati raggiunti, da ogni punto di vista, su cui ci soffermeremo maggiormente in un prossimo numero di Banca InForma.

Ma oltre i numeri, vi è soprattutto il senso di affidamento di Soci e Clienti, l’impegno quotidiano dei Dipendenti, e quel bisogno di appartenenza che ci permette di vivere comunque, anche se in modo differente, anche se dietro sorrisi nascosti da mascherine, intense e belle situazioni.

Quest’anno l’Assemblea dei Soci del prossimo 15 Maggio 2022 ha all’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche sociali. I candidati per il triennio 2022-2024 quali amministratori sono:

Scorziello Luigi, imprenditore agricolo e attuale presidente del CdA;

Baldino Lucia, ingegnere chimico e attuale vice-presidente della Banca;

Caronna Maurizio, commercialista e attuale Presidente del Collegio Sindacale della Banca; Gambardella Marco, imprenditore e Presidente Giovani di Confindustria SA;

Cesaro Franceso, avvocato, da Battipaglia;

Punzo Luigi, imprenditore, da Agropoli;

Fiorillo Paola, avvocato, da Salerno;

D’Alessio Nicola, pensionato, da Giffoni Valle Piana.

Faranno parte del Collegio Sindacale i commercialisti:

Sica Gennaro, quale Presidente, da Pontecagnano Paiano;

Barletta Antonella, quale sindaco effettivo, da Colliano;

Di Flora Carmelo, quale sindaco effettivo, da Agropoli.

Il nuovo Cda della Banca si è notevolmente rinnovato, infatti n.6 su 8 consiglieri sono di prima nomina. Il Collegio Sindacale, invece è stato rinnovato integralmente.