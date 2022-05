Alta velocità: confermato il tracciato. Cilento escluso

SALERNO. Nessun cambio di programma. La linea alta velocità Salerno – Reggio – Calabria seguirà il progetto iniziale. E’ quanto emerso ieri presso la Provincia di Salerno dove si è tenuta la presentazione della relazione conclusiva relativa al tracciato relativamente, in particolare, al lotto A1 Battipaglia – Romagnano al Monte.

35 chilometri che costeranno 1,8 miliardi di euro derivanti da fondi Pnrr. La linea attraverserà la Piana del Sele, il Tanagro, fino a raggiungere il piccolo comune di Romagnano. Per realizzarla sarà necessario costruire 17 viadotti, 9 galleria naturali ed 8 artificiali.

Da Romagnano al Monte, poi, ci sarà una biforcazione: da un lato si procederà verso la Basilicata, dall’altro verso il Vallo di Diano. Completamente tagliati fuori il Cilento e il Golfo di Policastro, la tratta ferroviaria incontrerà il litorale soltanto in Calabria.

All’incontro in Provincia, ospiti dal presidente Michele Strianese, c’erano Roberto Zucchetti che ha coordinato il dibattito pubblico, Caterina Cittadino, presidente della commissione nazionale dibattito pubblico collegata on line, Vera Fiorani, commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera, il presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone. In sala tanti sindaci ed amministratori che hanno partecipato agli incontri dei mesi precedenti.

A questo punto gli unici dubbi riguardano Eboli. È in fase di studio qualche modifica sul percorso. Qui, infatti, il prezzo degli abbattimenti, tra aziende e abitazioni, è il più alto.