Agropoli, Elvira Serra presenta la sua candidatura

Lunedì 9 maggio, alle ore 19.00, presso l’Hotel Serenella, il candidato a sindaco per Agropoli Elvira Serra aprirà ufficialmente la campagna elettorale, presentando liste e candidati. L’incontro è stato fortemente voluto dalla candidata che vuole in questo modo incontrare dal vivo elettori e simpatizzanti, ascoltando i loro problemi e recependo idee e consigli.

«Comincia questa nuova avventura – spiega Elvira Serra – non posso nascondere l’emozione che provo per una serie di fattori. Oltre all’amore incondizionato per Agropoli, che mi spinge ad impegnarmi ancora una volta per essa, ritengo che un incontro in presenza sia tra i primi passi verso il ritorno alla normalità. All’emozione si aggiungono la forza e la volontà di dare un passo diverso ad Agropoli, imprimendo un’inversione di marcia. Questa città e i suoi abitanti – continua – meritano di meglio. Sappiamo come fare e lo faremo».

«La squadra che mi sostiene è composta da tanti giovani ma anche da meno giovani. Credo che il tempo delle categorie nette e definite sia ormai finito e che esistano soltanto cittadini capaci di fare qualcosa per la propria città. I miei candidati sono un gruppo eterogeneo e rappresentano diverse anime di Agropoli. Le liste che mi sostengono e che presenterò – aggiunge – sono sia civiche che di partito perché ritengo si possa stare insieme al fine di raggiungere l’obiettivo di una città migliore per tutti».

«Sarà una campagna elettorale difficile, ma allo stesso coinvolgente e partecipata – conclude – il mio auspicio è che non venga mai meno l’amore per Agropoli e per i suoi cittadini. Per l’Agropoli di oggi, ma soprattutto per l’Agropoli di domani, la Città Futura che sogno!».