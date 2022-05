Studenti pregano in classe per la Salernitana, il video è virale

Gli studenti pregano in classe affinché la Salernitana vinca. Accade a Salerno, prima dell’importante sfida salvezza di ieri con il Venezia (2 a 1 per i granata). In un video girato da un insegnante nella scuola primaria “Matteo Mari” si vedono gli alunni recitare una preghiera per la formazione salernitana “affinché questa volta vinca senza farci soffrire”, Poi un coro per l’attaccante Djuric. Il video è finito ieri sui social diventando in pochi attimi virale e causando anche delle polemiche.

“L’iniziativa del docente, che ha sorpreso anche me, è supportata unanimemente dai genitori della classe, che apprezzano lo sforzo del maestro di creare gruppo – spiega a “Il Mattino” la Dirigente scolastica, Mirella Amato – sostenendo la crescita di un sano fair play nelle giovani generazioni, perché siano capaci di assecondare le proprie passioni facendone occasione di allegria e coralità, senza animosità verso l’avversario. L’azione didattica è anche tesa all’inclusione di tutti gli alunni della classe, il docente è specializzato nel sostegno, unendoli in comune accordo anche in una candida preghiera in favore dei loro campioni“.

L’Ufficio Scolastico Regionale ha avviato in merito al video virale delle indagini. “Verificheremo quando accaduto” ha annunciato il Direttore Ettore Acerra.