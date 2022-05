Meteo in Cilento: weekend all’insegna dell’instabilità | VIDEO

Situazione meteo situazione abbastanza tranquilla sul nostro territorio grazie alla presenza dell’alta pressione che però che nel corso del weekend verrà indebolita dal passaggio di un nucleo di bassa pressione sul basso Mediterraneo e il tempo anche sul Cilento ne risentirà.

In particolar modo avremo un aumento di instabilità pomeridiana con possibili temporali che occasionalmente potranno raggiungere anche le aree costiere. Per quanto riguarda invece il quadro termico le temperature non subiranno grosse variazioni.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per il weekend in Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

SABATO. Al mattino avremo un cielo poco nuvoloso un po’ su tutto il territorio; il pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili fenomeni temporaleschi sulle zone montuose. Temperature senza variazioni di rilievo, in calo durante le precipitazioni.

DOMENICA. La situazione sarà abbastanza simile. Al mattino condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Nel pomeriggio, invece, aumenterà il rischio di piogge e temporali, in particolar modo nelle zone interne.