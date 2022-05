Cinema: ecco il programma del weekend nelle sale del Cilento e Diano

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass.

Ecco i film in programma del weekend nelle sale del Cilento e Vallo di Diano

Cinema Adriano- Sala Consilina

Fino al 18 maggio ore 18:00- ore 21:00

Sabato 7 e Mercoledì 11 e 18 maggio, prezzo ridotto

Venerdì, proiezione disponibile in 3D

“Doctor Strange- nel Multiverso della follia” di Marvel Studios.

A Katmandu, in Nepal, il malvagio stregone Kaecilius e i suoi zeloti fanno irruzione nel complesso di Kamar-Taj e uccidono il bibliotecario del luogo, custode di libri antichi e misteriosi. Il gruppo ruba alcune pagine di uno dei libri proibiti dell’Antico, un potente stregone immortale che insegna le arti mistiche ai suoi allievi, tra cui lo stesso Kaecilius. L’Antico insegue i traditori, ma Kaecilius riesce a fuggire portando con sé alcune pagine del libro.

Il dottor Stephen Strange è il miglior neurochirurgo del mondo. Viene tuttavia coinvolto in un incidente automobilistico che compromette le sue mani. La sua ex fidanzata e collega di lavoro Christine Palmer cerca di aiutarlo ad accettare la sua condizione, ma Strange l’allontana. Dopo mesi impiegati per trovare un modo per recuperare il pieno controllo delle mani, dilapidando il suo patrimonio, Strange viene a conoscenza di Jonathan Pangborn, un paraplegico misteriosamente in grado di camminare. Pangborn invita Strange a raggiungere Kamar-Taj, dove incontra un altro discepolo dell’Antico, Karl Mordo. L’Antico introduce Strange al mondo della magia e delle dimensioni alternative e, nonostante l’iniziale diffidenza, acconsente a istruirlo.

Cinema Bolivar- Marina di Camerota

Fino al 9 maggio unico spettacolo ore 17:00

“Sonic 2”

Duecentoquarantatre giorni sul pianeta dei funghi, con la sola compagnia di una roccia di nome Roccia, hanno reso il bizzarro Eggman, se non più matto, di certo più determinato nel suo proposito di scovare Sonic per eliminarlo definitivamente dall’universo. La nuova e inattesa alleanza con il rosso echidna Knuckles allarga ulteriormente i suoi malvagi obiettivi: s’impossesserà dello smeraldo che materializza ogni desiderio e avrà l’universo intero ai suoi ordini. Anche il porcospino blu, però, ha un nuovo amico, il piccolo Tails, e insieme a lui si opporrà in ogni modo al pericolo che l’antico smeraldo cada nelle mani sbagliate.

Fino all’11 maggio ore 19:00- ore 21:00

“Il sesso degli angeli”

Leonardo Pieraccioni si cala nei panni del prete Simone che, una volta arrivato a Lugano, scoprirà che l’immobile lasciato dallo zio è in realtà una casa di appuntamenti, e la lucrosa attività che ospita è la prostituzione di un gruppo di bellissime squillo d’alto bordo, capitanate da una tenutaria di nome Lena che ha le gradevoli fattezze di Sabrina Ferilli. Il dilemma è dunque quello fra accettare l’eredità e fare fronte ai problemi economici della Chiesa degli angeli, o rifiutare in nome dell’etica personale e religiosa.

Approfitta dell’offerta food e film:

Pizza+ bibita+ ingresso al cinema € 15

Panino+ bibita+ ingresso cinema € 15

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino

Fino al 16 maggio ore 18:30- ore 21:00

“Doctor Strange- nel multiverso della follia”