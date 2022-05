Non si ferma all’alt e tenta la fuga gettandosi in un dirupo: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, hanno tratto in arresto in flagranza per resistenza a P.U.. un 43enne napoletano.

In particolare, intorno a mezzogiorno, nell’ambito di un apposito servizio organizzato su Vietri sul Mare dai militari della compagnia di Salerno, per il contrasto ai reati predatori e le truffe agli anziani, la pattuglia della stazione di Vietri impegnata in un posto di controllo in quel centro abitato, ha intimato l’alt ad una Panda sospetta con a bordo due soggetti.

La vettura – dopo essere stata inseguita per le vie del paese dalla macchina dei carabinieri arrestata in un vicolo cieco. Il passeggero non ha opposto resistenza ed è rimasto nell’abitacolo mentre il conducente del veicolo è riuscito a scappare, gettandosi in un dirupo posto nelle vicinanze, allontanandosi a piedi verso un corso d’acqua.

Le incessanti e puntigliose ricerche effettuate unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, si sono concluse alle successive ore 17.00, quando il prevenuto è stato rintracciato e bloccato nei pressi del binario “uno” della stazione ferroviaria di Salerno — quello che conduce a Napoli – che lo stesso aveva raggiunto furtivamente a bordo di un pullman. Il 43enne è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.