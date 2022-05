Giornata diocesana per il lavoro: il Vescovo a Giungano In occasione della Giornata diocesana per il lavoro il vescovo Ciro Miniero celebrerà la Santa Messa presso l'azienda San Salvatore

Giornata diocesana per il lavoro: il Vescovo a Giungano

GIUNGANO. Il giorno 6 maggio 2022 alle ore 16.30, Mons. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, presiederà presso l’azienda San Salvatore, nella zona industriale di Giungano, un momento di preghiera per i lavoratori in occasione della Giornata diocesana per il lavoro.

Il tema della giornata per il lavoro di quest’anno, come si legge nel messaggio dei vescovi italiani, è “La vera ricchezza sono le persone”. L’evento è organizzato dall’ufficio pastorale diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il Progetto Policoro, il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e l’associazione SOS Antiracket Antiusura – Salerno.

Il momento di preghiera verrà preceduto da un convegno dal titolo “Azienda 4.0 – Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”.

All’incontro parteciperanno: Giuseppe Pagano imprenditore e proprietario dell’Azienda Agricola “San Salvatore”, Guido Stratta Direttore People and Organization del Gruppo Enel, Carmine Carbone Esperto in Sicurezza nei luoghi di lavoro e Protezione Civile, Daniele Manzolillo Presidente di ACLI Salerno.

Ad introdurre i lavori sarà Gennaro Guida, Responsabile settore Problemi Sociali e del Lavoro della Diocesi di Vallo della Lucania. Modererà l’incontro Antonio Di Marco membro dell’equipe diocesana di PSL.