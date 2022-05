Castellabate, erogati contributi per utenze domestiche

In questi giorni sono state ufficializzate le graduatorie di tutte le famiglie beneficiarie dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche.

Ben 58 famiglie di Castellabate riceveranno un supporto per il pagamento delle bollette di acqua, luce e tari 2021. Nello specifico, per la luce è stato corrisposto un rimborso per bollette già pagate, invece per tari e acqua il contributo è avvenuto per saldo di bollette non ancora pagate.

“Siamo riusciti ad erogare dei contributi a sostegno delle famiglie di Castellabate per il pagamento delle utenze domestiche. Ringrazio pertanto l’ufficio politiche sociali che si è subito attivato per accogliere e valutare in modo celere tutte le istanze, offrendo un servizio efficiente per l’intera comunità”, afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Il nostro obiettivo principale è quello di essere al servizio dell’intera comunità. Garantire la parità sociale è per noi cruciale: l’erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche darà a 58 famiglie di Castellabate un grande aiuto per poter vivere serenamente la quotidianità”, dichiara l’assessore Marianna Carbutti.