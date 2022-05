Bimba azzannata da un cane, paura a Battipaglia

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Battipaglia. Una bambina è stata azzannata da un cane, un pitbull. Stando alle prime ricostruzioni la piccola, di soli 2 anni, stava giocando con il cane di un suo familiare, quando, per cause in corso di accertamento, l’animale l’avrebbe azzannata al volto. I genitori hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

Bimba azzannata da un cane, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la bambina all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia, agli ordini del Comandante Gerardo Iuliano. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente..