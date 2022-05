Ascea, rifiuti in spiaggia: la denuncia Rifiuti sulla spiaggia: "Necessario prestare attenzione al litorale anche in questo periodo dell'anno"

ASCEA. Rifiuti abbandonati in spiaggia, in località Scogliera. Sotto accusa gli incivili autori del gesto, ma anche i mancati interventi di ritiro della spazzatura lungo il litorale.

Sebbene la stagione estiva non sia ancora arrivata, in molti scelgono di trascorrere qualche ora di relax sul litorale, approfittando delle belle giornate di sole e della temperatura mite.

Oggi pomeriggio, però, chi ha scelto di recarsi su uno dei tratti di costa più apprezzati del territorio di Ascea si è trovato di fronte rifiuti d’ogni genere abbandonati sulla sabbia.

Plastica, bottiglie di vetro, carta. Oggetti che con il vento potrebbero finire in mare. Possibile che qualcuno abbia organizzato una giornata di relax sulla spiaggia e abbia poi abbandonato tutto nei pressi del contenitore per la raccolta rifiuti già saturo. Ciò dimostra non solo l’inciviltà di qualcuno ma anche la mancata attenzione che si ha in questo periodo dell’anno per il litorale.

«E’ vero che l’estate non è ancora arrivata ma con queste belle giornate sarebbe giusto garantire la pulizia e il ritiro dei rifiuti», dice un residente.