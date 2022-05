Paestum: Gaetano Mansi, presenta il libro “Faces and Souls”

“Faces and souls”: è questo il titolo del libro fotografico di Gaetano Mansi che sarà presentato sabato 7 maggio alle 18 presso gli Oleandri Resort di Paestum (via Poseidonia 177).

Dopo gli inizi nel reportage e una fortunata carriera nella fotografia di interni Gaetano Mansi si è dedicato alla fotografia di moda. “Nomade” per autodefinizione, la sua grande passione per i viaggi ne ha influenzato la vita professionale in modo determinante. Tutto ciò si riflette nel suo stile, che ama i grandi spazi, la luce naturale, le atmosfere insolite o esotiche.

Le sue immagini sono gioiose e incisive, con una grande attenzione per i cromatismi; spesso coinvolgono più soggetti, per comunicare meglio sensazioni di vitalità ed energia. Questo volume raccoglie le sue foto recenti e alcuni richiami al passato con testi di Angelo Trimarco e Luca Lionello. “Faces and souls” è edito da Marte Editrice, specializzata in pubblicazioni di arte, cataloghi, mostre e narrativa. Nel 2021 Marte rafforza la sua presenza nell’editoria digitale con il progetto Caratteri.

Caratteri raccoglie una serie di collane di volumi dedicati al mondo dell’immagine, dell’arte, della moda e della comunicazione. Caratteri comprende le seguenti collane: Grana & Pixels, una serie di monografie dedicate ai grandi nomi della fotografia internazionale e alle nuove tendenze. Made in Italy, una rassegna delle eccellenze italiane nel campo della moda, del design, dell’arredamento e della comunicazione.

Tratti e Colore, collana dedicata alle arti visive Volti ed Anime, con la storia, le immagini, le nuove proposte e il backstage delle migliori agenzie di modelle. A presentare il libro con l’autore sarà la giornalista Erminia Pellecchia. A seguire è previsto uno spuntino.