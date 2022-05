Fondi PNRR: Novi Velia programma interventi

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, programma interventi con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; la copertura finanziaria, avverrà con i fondi ministeriali e con la programmazione del PNRR, che prevede, per l’annualità 2022, contributi volti alla realizzazione di interventi per opere pubbliche, mitigazione del rischio idrogeologico, efficientamento energetico e patrimonio di Enti locali.

Fondi Pnrr: i progetti di Novi Velia

L’Ente pertanto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo agli interventi di “efficientamento energetico ed adeguamento sismico dell’edificio scolastico sito alla Via San Giorgio”.

Questo non è solo l’unico intervento; altri lavori riguardano la “sistemazione idrogeologica del Torrente Levata e del Vallone Zerrigo”. I progetti prevedono una spesa complessiva di €.1.100.133,48 di cui €. 707.500,00 per lavori comprensivi della somma di €. 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’intervento di Interventi di efficientamento energetico ed adeguamento sismico dell’edificio scolastico sito alla Via San Giorgio, C. 751.220,00 di cui € 490.000,00 per lavori comprensivi della somma di €. 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’intervento di Interventi di sistemazione idrogeologica del Torrente Levata e del Vallone Zerrigo.