Vibonati: consiglieri esclusi, sospeso provvedimento

I quattro consiglieri di minoranza del Comune di Vibonati del gruppo “Entra nel Futuro con Giovanni Scognamiglio Sindaco” esclusi su decisione del Tar Campania per “irregolarità nella presentazione delle liste elettorali” dopo il ricorso della Lista “Paese Unito” e del candidato Fabio Amato (difeso dall’Avvocato Marcello Giuseppe Feola), restano per ora in carica.

Il Consiglio di Stato, al quale si erano rivolti Giovanni Scognamiglio, Dario Ruocco, Antonio De Filippo e Antonio Scognamiglio (difesi dall’Avvocato Maria Annunziata) ha infatti accolto la richiesta avanzata dai quattro consiglieri, sospendendo l’esecutività della sentenza stessa in attesa del giudizio di merito fissato per il 24 maggio.

In questa data è prevista la discussione della sospensiva. Se dovesse essere confermata bisognerà attendere il secondo grado di giudizio prima di avere un nuovo provvedimento, questa volta definitivo.