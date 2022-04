Colpo di scena a Vibonati: decadono 4 consiglieri

VIBONATI. Colpo di scena a Vibonati. Con sentenza di ieri il Tar Campania ha accolto il ricorso contro l’elezione di 4 consiglieri di minoranza, dichiarando irregolare la presentazione della loro lista. Già lo scorso gennaio i giudici amministrativi avevano disposto una verifica sulla documentazione relativa alle scorse amministrative su ricorso presentato da Fabio Amato, candidato consigliere della lista Paese Unito, a supporto del candidato sindaco Vincenzo Cernicchiaro.

Decadono 4 consiglieri a Vibonati: le contestazioni

Il ricorrente riteneva che «sono stati illegittimamente assegnati 4 seggi alla lista n. 1 “Entra nel futuro con Scognamiglio Sindaco” e sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere Comunale di Vibonati i sigg.ri Scognamiglio Giovanni, Ruocco Dario, De Filippo Vincenzo e Scognamiglio Antonio, il primo quale candidato alla carica di Sindaco e gli altri alla carica di Consigliere Comunale nella predetta lista n. 1 “Entra nel futuro con Scognamiglio Sindaco”».

Ad essere contestato, in particolare, era il numero di sottoscrittori della lista che non sarebbe risultato sufficiente per validarla.

Ecco chi entra in consiglio comunale

Il Tar conferma le contestazioni, dichiarando quindi eletti Vincenzo Cernicchiaro, Fabio Amato, Gianfranco Di Giacomo e Angela Quintieri (rispettivamente candidato Sindaco, primo, secondo e terzo graduato della citata lista Paese Unito).