Viabilità e sicurezza: Roscigno programma opere per quasi 5 milioni Comune avvia l'iter progettuale per due importanti opere pubbliche

ROSCIGNO. Viabilità e sicurezza. L’amministrazione comunale di Roscigno programma nuovi interventi sul territorio comunale. Si parte dalla viabilità, vero e proprio problema per chi vive nelle aree interne. L’Ente, guidato dal sindaco Pino Palmieri ha approvato lo studio di fattibilità per mettere in sicurezza le strade Retara – Foresta – Giummato e Cerreto – Casalicchio. Il costo delle opere è di 2,1 milioni di euro stando alle stime degli uffici comunali.

Viabilità e sicurezza: Roscigno programma interventi

Ma questa non è l’unica opera che l’esecutivo Palmieri punta a realizzare: l’ufficio tecnico comunale ha predisposto lo studio di fattibilità anche per il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato e di sistemazione idrogeologica comunale. In questo caso è prevista una spesa di 2,6 milioni di euro.

Il commento

“E’ intenzione di questa Amministrazione adeguare e mettere in sicurezza il centro abitato di Roscigno interessato da un movimento gravitativo che coinvolge numerosi edifici adibiti a civile abitazione”, fanno sapere dall’Ente.

Avviato l’iter progettuale è ora necessario reperire le risorse necessarie per eseguire i lavori.